«Le ministre laisse les salariés dans l'incertitude», dénoncent les syndicats

LUXEMBOURG – L'OGBL, le LCGB et le NGL-SNEP déplorent le silence du ministère de la Mobilité concernant le futur repreneur de l'activité fret de l'aéroport du Findel.

Editpress/Tania Feller

«Alors que la sélection des entreprises a pris fin le 31 octobre 2023, les licences n’ont toujours pas été attribuées par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics et aucune information quant à la date d’attribution n’est connue» déplorent ce lundi, dans un communiqué commun, l'OGBL, le LCGB et le NGL-SNEP. «Le ministre compétent laisse les 1 200 salariés de LuxairCARGO dans l'incertitude, c'est inacceptable».

Les syndicats pointent du doigt l'absence de garantie pour les salariés dans le cadre de la reprise de l'activité fret du Findel, dont Luxair ne veut plus la charge et qui pourrait échoir à Cargolux. «Le personnel concerné continue de travailler dans l'ignorance totale quant à son avenir, soulignent-ils encore. Ni le futur employeur ni la garantie des conditions de travail des salariés ne sont clarifiés, alors que le transfert de l'activité est prévue au 1er janvier 2024».

Action coup de poing

L'OGBL, le LCGB et le NGL-SNEP exhortent le ministère de la Mobilité d'attribuer sans délai les licences d'exploitation, «afin d'entamer au plus vite les négociations visant à sauvegarder les acquis et l'existence des salariés de LuxairCARGO». Contacté, le ministère n'était pas joignable ce lundi.

Pour rappel, Le 29 septembre dernier, à l'appel des syndicats OGBL, LCGB et NGL-SNEP, une partie des 1 200 salariés de LuxairCARGO avaient manifesté et barré l'accès à l'aéroport. Une première action coup de poing qui avait pour but de dénoncer l'absence de garantie pour les salariés.