Coût de la vie : Luxembourg, 17e ville la plus chère d'Europe pour les expatriés

LUXEMBOURG – Le cabinet Mercer a publié son classement des villes où le coût de la vie est le plus élevé pour les expatriés. Et malgré tout, mieux vaut vivre au Luxembourg qu'en Suisse!

Luxembourg est la 52e ville la plus chère du monde pour les expatriés, ou la 17e en Europe, selon un classement publié ce mercredi par le cabinet Mercer. Mercer calcule le coût de la vie et du logement pour les expatriés, à partir de ses propres relevés de prix qui correspondent à leurs habitudes de consommation, qui peuvent être différentes de celles de la population locale. Et le cabinet n'intègre pas les frais d'éducation et de santé, en général pris en charge par les employeurs des familles expatriées.

D'après les calculs du cabinet américain, Hong Kong est la ville la plus chère du monde pour les expats. Le top 5 est complété par… quatre villes suisses: Zurich, Genève, Bâle et Berne. «Le top 50 est dominé par des villes asiatiques, européennes et d'Amérique du Nord», a précisé Jean-Philippe Sarra, responsable en charge de la mobilité internationale chez Mercer France.

Luxembourg plus chère que Francfort

Tel Aviv (6e), New York (7e), Singapour (8e), Tokyo (9e) et Pékin (10e) complètent le top 10 de ce classement. Le coût de la vie au Luxembourg pour les expatriés est loin derrière ces métropoles, malgré les prix du logement. En Europe, la capitale grand-ducale est encore devancée par Copenhague (11e), Londres (15e), Vienne (21e), Amsterdam (25e), Oslo (27e), Munich (33e), Paris (35e) et même Bruxelles (39e) et Helsinki (43e). Berlin se situe en 46e position et Luxembourg est aussi derrière Milan (48e) et Dublin (49), mais devant Hambourg (59e) et Francfort (62e).

En tout, Mercer classe 226 villes. Si vous voulez vous expatrier pour pas cher, mieux vaut miser sur Bishkek, la capitale du Kyrghistan, qui ferme la marche, ou Istanbul, 222e, Tunis, 220e ou Tashkent, en Ouzbekistan (221e). Karachi, Islamabad ou encore Ankara figurent également en queue de classement.