Le Dry January visait à motiver les gens à renoncer volontairement à l'alcool. Les premiers chiffres et les coûts de la campagne sont désormais connus.

Luxembourg : 2 000 personnes ont participé à la campagne du Dry January

Près de 2 000 personnes ont participé à la campagne. Freepik (photo symbolique)

L'initiative Dry January fait partie de la prévention nationale contre l'alcoolisme et doit inciter les citoyens à une réflexion volontaire sur leur consommation. L'initiative a été mise en œuvre en collaboration avec plusieurs partenaires de la prévention des dépendances, dont la Fondation Cancer et le Suchtverband.

L'objectif était de renforcer la collaboration nationale dans le cadre du Plan d'action luxembourgeois contre l'abus d'alcool (PALMA). Près de 300 personnes se sont inscrites sur dryjanuary.lu, 1 670 ont téléchargé l'application et l'ont utilisée activement. C'est ce qu'ont indiqué la ministre de la Santé, Martine Deprez (CSV), la ministre de l'Agriculture, Martine Hansen (CSV), et le ministre de l'Économie, Lex Delles (DP), dans une réponse à une question parlementaire.

Plus de 33 000 euros

Au total, la campagne a coûté 33 297,40 euros. La Direction de la santé a pris en charge les frais de licence de 31 334,19 euros. La Fondation Cancer a financé des visuels pour la page Facebook à hauteur de 483,21 euros. Le Centre national de prévention des addictions (CNAPA) a financé la promotion d'une publication sur les réseaux sociaux pour 1 480 euros, précisent les ministres.

Aucune compensation économique n'est prévue, car l'initiative ne constitue pas une mesure obligatoire, ajoute le gouvernement. Parallèlement, les ministres observent que les attentes des consommateurs évoluent et que de nombreux fournisseurs proposent déjà des alternatives sans alcool ou à teneur réduite en alcool. Le ministère de l'Agriculture pourrait soutenir des projets correspondants par le biais de l'aide à l'innovation. Toutefois, aucune demande n'a été déposée jusqu'à présent, selon les ministres.

Les Luxembourgeois sont de gros buveurs Selon Eurostat, le Luxembourg présente, avec 43,1%, la deuxième plus grande fréquence de consommation hebdomadaire d'alcool, après les Pays-Bas (47,13%). Ce chiffre est supérieur à celui de la Belgique (40,8%), de la France (34,0%), de l'Allemagne (32,2%) et de la moyenne de l'UE-27 (28,8%). Parallèlement, le Luxembourg, avec 10,5%, a l'une des proportions les plus élevées de personnes consommant de l'alcool de manière excessive au moins une fois par semaine. En Belgique, ce chiffre est de 7,6%, aux Pays-Bas de 5,9%, en Allemagne de 5,0%, en France de 4,1% et dans la moyenne de l'UE de 3,7%.

As-tu déjà tenté l'expérience du Dry January ou d'une période sans alcool? Oui, et ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, mais j'ai craqué en cours de route. Non, mais l'idée me trotte dans la tête. Non, je ne vois pas l'intérêt de s'en priver. Je ne bois pas d'alcool, donc ça ne me concerne pas. Je veux juste voir les résultats.

