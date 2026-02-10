Lancés en février 2024, les travaux du nouveau bâtiment du Centre hospitalier de Luxembourg se sont accélérés l’an passé. La mise en service est prévue fin 2028.

Le Centre hospitalier de Luxembourg prépare son avenir. Deux ans après la pose de la première pierre, le CHL a fait le point sur l’avancée de la construction de son nouveau bâtiment (Nouveau Bâtiment Centre) dont la mise en service a été prévue pour fin 2028.

Un projet colossal puisqu’à terme il offrira 474 lits (avec une option d’extension de 68 lits supplémentaires), mais également 18 salles d’opération, six salles d’endoscopie, deux héliports et 427 places de stationnement, a rappelé l’hôpital ce mardi sur les réseaux sociaux. Le tout sur douze niveaux, dont trois en sous-sol.

Les travaux de terrassement sont presque achevés. CHL

Fin 2025, 39 000 m³ de béton et près de 5 000 tonnes d’acier d’armature ont déjà été utilisés, soit près de la moitié du total prévu (81 000 m³ de béton et 10 700 tonnes d’acier). Le CHL précise que les travaux de terrassement sont presque achevés, y compris ceux de soutènement. Le chantier des aménagements extérieurs et le raccordement aux réseaux sont aussi lancés.

Un budget de plus de 820 millions d’euros a été prévu pour ce bâtiment d’une surface utile de 54 158 m². Près des trois quarts des chambres seront individuelles. Le CHL compte au total actuellement près de 580 lits (site centre, maternité, Kannerklinik, Eich).

Le chantier des aménagements extérieurs et le raccordement aux réseaux sont aussi lancés. CHL