LUXEMBOURG/ALLEMAGNE: Fin de la galère en vue sur le pont frontalier de Wormeldange

Les travaux de rénovation du pont frontalier entre Wormeldange et Wincherange touchent enfin à leur fin. Et le stress des frontaliers qui passent par là va se finir dans le même temps. L'administration communale de Wormeldange a indiqué sur Facebook que la partie principale des travaux devrait être terminée ce vendredi vers 10h.

Le pont sera alors à nouveau praticable dans les deux sens. Pour le moment, du moins, car l'administration tempère: dès que les conditions météorologiques le permettront, des travaux de finition seront encore effectués, lors desquels le sens unique alterné sera à nouveau en vigueur. Mais cela ne durera qu'une semaine. Le sens de circulation vers le Grand-Duché sera alors ouvert entre 6h et 10h et il sera possible d'aller vers l'Allemagne de 10h à 6h.