Luxembourg/Allemagne: Le pont de Wormeldange sera fermé le week-end prochain

Dans le cadre des travaux de rénovation du pont sur la Moselle entre Wormeldange et Wincherange (Allemagne), une fermeture complète est annoncée pour le week-end prochain. Le Landesbetrieb Mobilität Trier a ainsi fait savoir que le pont ne sera pas accessible dans les deux sens entre vendredi à 6h et dimanche à 16h. Des travaux d'asphalte coulé et de marquage seront effectués.