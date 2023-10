Luxembourg belge: Zoë a fait une chute mortelle, la faute à son mari?

Il y a deux ans, Zoë Snoeks, 33 ans, est tombée de la falaise du Hérou, alors qu'elle posait pour une photo. À l'origine, on disait qu'elle avait glissé et était tombée dans l'Ourthe qui coule en contrebas. Le photographe, qui est aussi le mari de la défunte belge, serait allé voir leurs chiens au moment de l'accident. L'affaire semblait close avec ce seul témoignage. Mais mardi, deux ans après le drame, les menottes ont claqué autour des poignets du mari, Joeri Janssen, 36 ans. Il est soupçonné d'avoir tué Zoë, rapporte le journal néerlandais Nieuwsblad.

Dès le départ, la famille de Zoë avait des doutes sur l'histoire racontée par le mari. Selon les parents, le couple s'était disputé à plusieurs reprises au cours des semaines précédant la mort de la jeune femme. De plus, quelques semaines plus tard seulement, Janssen avait une nouvelle petite amie, qu'il a épousée moins d'un an après la mort de Zoë. Une raison suffisante pour les parents de la Belge pour porter plainte au civil.