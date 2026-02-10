Mis en sommeil après la faillite de son promoteur, le chantier est reparti.

Neuf immeubles, 60 000 m² de bureaux, commerces, services et hôtellerie, et un parc central de 2,1 hectares. Le chantier de Botanica a été relancé à la Cloche d’Or, à Luxembourg-Ville, a indiqué mardi le consortium d’investisseurs Verona Development.

Après la pose d'un premier arbre en novembre 2024, le chantier avait été mis en sommeil en raison des difficultés financières du promoteur Codic International, qui a été déclaré en faillite début décembre 2025.

Maître d’ouvrage de Botanica, Verona Development a confié à la société spécialisée LuxRED le développement du projet. La première phase, dont la finalisation est attendue début 2028, est pré-louée à hauteur de 20%.

