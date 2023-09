Luxembourg: Ces résidents ont fait le choix d'habiter entre amis

Sur le chantier de cet immeuble à Bonnevoie, les enfants ont déjà repéré leurs chambres. Tandis que les adultes s’imaginent la musique et les anniversaires dans le grand espace au rez-de-chaussée qui donne sur le jardin. La pendaison de crémaillère fin octobre risque d’être mémorable. Les trois couples (Engy et Hany, Aniela et Victor, Cindy et Claude), qui ont désormais deux enfants chacun, se sont lancés en 2017 dans l’aventure de l’habitat participatif.