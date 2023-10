De gros doutes sur l'un des médicaments les plus consommés au Luxembourg

«Limites méthodologiques importantes»

Tout en reconnaissant le caractère «intéressant» de l'étude, la ministre considère qu'elle «ne permet pas de prouver que les médicaments contre le reflux acide provoquent la démence»: «L'association est positive mais non significative (…) Or, une association entre deux phénomènes n’implique pas de facto que l’un en soit la cause de l’autre. De plus, le risque de démence est trop multifactoriel pour tirer des conclusions sur base des données actuellement disponibles», répond la ministre socialiste, avançant la nécessité «d'études supplémentaires».