Luxembourg: Des «ripoux» à la gare? Les révélations qui agitent la police

Le chaos au commissariat de la gare, qui a dû fermer une nuit le week-end dernier par manque d'effectif, agite la sphère politique au cœur de l'été. Le ministre Déi Gréng Henri Kox a répondu jeudi à la question parlementaire urgente du CSV, expliquant que les missions de sécurité «ont été assurées». Une réponse insatisfaisante pour le parti d'opposition: «Le ministre a omis de nous fournir les motifs exacts de ce non-fonctionnement» ni confirmé «qu’un certain nombre de policiers ont remis leurs armes» pour se faire soigner. «Il n’a pas non plus spécifié la date à laquelle le commissariat fonctionnerait de nouveau normalement», estiment Laurent Mosar et Léon Gloden, qui ont donc décidé de renvoyer leurs questions…