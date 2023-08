Innovation au Luxembourg : Des véhicules autonomes vont-ils bientôt livrer courrier et colis?

Même si la flotte des véhicules postaux s'électrifie de plus en plus au Luxembourg, on est encore loin de voir débarquer des véhicules autonomes dans les rues du Grand-Duché pour la livraison de courriers ou de colis.

«On n'y est pas encore», reconnaît Gaston Bonhenberger, directeur de POST Technologies, «mais à ce niveau-là aussi, on aura besoin d'un changement de loi ou d'un changement de règlement. Globalement, dans les conditions actuelles, on ne peut pas encore imaginer de voitures autonomes au Luxembourg. Mais tout cela surviendra probablement dans le futur et nous serons alors certainement demandeurs».

Une application de l'intelligence artificielle

De par ses fonctions, Franz Fayot, ministre de l'Économie, voyage régulièrement à l'étranger où il est confronté à ce type de nouvelles technologies. «Les voitures autonomes sont déjà une réalité», confirme-t-il. «J'étais récemment à San Francisco en Californie et j'ai eu l'occasion d'en tester une. Cela fonctionne très bien et c'est surtout une question juridique et une question de responsabilité».

Et le ministre de l'Économie de préciser: «À San Francisco, il y a par exemple des licences développées pour des taxis autonomes». «C'est très sécurisant», ajoute Franz Fayot, «car un robot n'est pas sous influence, n'est pas fatigué, n'est pas en colère. C'est une des applications de l'intelligence artificielle qui fonctionne d'ores et déjà et je pense que dans pas très longtemps, en matière de distribution de courriers ou de logistique, il y aura des véhicules en auto-pilote».

Aider le conducteur

«Nos agents font quand même tous une action», rappelle Mario Treinen, directeur de Post Courrier. «Remettre quelque chose contre signature, en déposer une autre dans une boîte aux lettres. Et par principe, on ne laisse rien sans avoir la certitude que l'endroit est sûr. Pour nous, l'aspect humain du facteur ou de l'agent de livraison, cela reste tout de même essentiel».

«Une voiture qui pourrait aider notre conducteur à se sentir plus en sécurité et à mieux gérer l'environnement qui l'entoure, là, ce serait intéressant», entrevoit Mario Treinen, «mais pour les voitures totalement autonomes, je pense que l'on n'est pas encore prêt pour cela. Cela n'arrivera pas de manière imminente».