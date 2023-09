Elles étaient «en feu» et ont pédalé pour la bonne cause

«Nous avons bouclé 333 km, de vendredi à dimanche, en trois étapes, du Fond-de-Gras à Pommerloch, de Pommerloch à Beaufort, et puis retour au Fond-de-Gras», détaille Vanessa Grandjean, membre des «Girls on Fire», émanation d'un club cycliste 100 % féminin d'Arlon, les Bergeronnettes.

30 000 euros récoltés

Le défi humain a été relevé haut la main, malgré quelques moments délicats «car nous comptions quelques novices des longues distances dans le groupe», mais surtout de nombreux moments «émouvants, avec des personnes nous applaudissant sur le parcours, et surtout une grande et belle émotion à l'arrivée dimanche».

Et c'est ainsi qu'«au total, via le site de Think Pink Luxembourg, et diverses actions que nous avons menées, nous avons récolté plus de 30 000 euros (le comptage est toujours en cours), intégralement reversés à Think Pink Luxembourg», dit Vanessa. Qui a «déjà quelques idées pour 2024, tenues secrètes pour le moment»