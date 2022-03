Qualifications de l'Euro 2016 : Luxembourg - Espagne, tickets en vente le 12 août

LUXEMBOURG - La FLF a communiqué jeudi les points de ventes où il sera possible de se procurer les billets combinés des matchs face à l'Espagne et à l'Ukraine.

La prochaine édition de l'Euro de football se déroulera en France en 2016. Pour la toute première fois, ce ne seront plus 16 formations, mais bel et bien 24 équipes qui se donneront rendez-vous dans l'Hexagone pour la phase finale. Et sur la route des qualifications, une des meilleures formations du continent passera par le Stade Josy Barthel. Le dimanche 12 octobre, les Roud Léiwen attendront de pied ferme l'Espagne et sa pléiade de stars internationales. Des joueurs d'envergure mondiale qui auront à cœur de se racheter après leur Coupe du monde 2014 totalement ratée.