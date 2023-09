Luxembourg: «Evitez de chauffer des aliments dans un contenant en plastique»

L'inox et le verre se révèlent plus sûrs que le plastique.

Le rapport publié jeudi par l’agence européenne de l’environnement (AEE) est sans appel. Le bisphénol A (BPA), l'un des principaux perturbateurs endocriniens, a été repéré dans tous les échantillons prélevés au Luxembourg, lors d’une récente initiative de biosurveillance humaine, HEM4EU. Avec ces 100% de présence dans les urines analysées, le Grand-Duché se situe au-dessus de la moyenne de 92% des participants adultes de onze pays européens.

Mais alors quel danger cette substance représente-t-elle ? Biologiste et chef du service de médecine environnementale de la direction de la Santé, Laurence Wurth rappelle que différentes études disent que le bisphénol A (BPA) est un perturbateur endocrinien, qui trouble donc ce qui est lié aux hormones. «le BPA aurait un impact sur la fertilité, sur les nouveau-nés (naissance précoce), ou encore éventuellement un effet sur le développement cognitif de l’enfant (apprentissage de la parole, hyperactivité). Des cancers hormonodépendants peuvent aussi y être reliés.

À quelle dose est-ce dangereux?

«Cela suppose une exposition élevée, estime la spécialiste. Mais il n’est pas clair à partir de quelle dose il y a un impact», ajoute Laurence Wurth qui rappelle que l’étude européenne est un projet d’envergure qui montre de façon relativement claire la présence de BPA. Des bisphénols S et F, développés comme une alternative au BPA ont aussi été retrouvés. Selon le Dr Wurth, les taux relevés par l’étude sont inférieurs au seuil maximal (tolerable daily intake ou TDI) défini par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Mais ils seraient supérieurs à un seuil fixé dans un autre cadre par l’EFSA. «Cette étude va aider à modifier les valeurs limites» et ainsi à abaisser le seuil de tolérance, estime la biologiste.

Pourquoi 100% au Luxembourg contre 71% en Suisse?

«Selon les études, les gens seraient le plus exposés au Bisphénol A par l’alimentation, notamment par les contenants en plastique en particulier lorsqu’ils sont chauffés», souligne Laurence Wurth qui s’interroge sur le nombre d’échantillons fournis par le Luxembourg, parfois peu élevés, ce qui pourrait biaiser la représentativité de l’analyse. «Il y a encore du BPA dans beaucoup de plastiques en contact avec l’alimentation. Si l’Europe a interdit la substance par exemple dans les tickets de caisse ou les biberons ou les emballages et contenants de nourriture pour les jeunes enfants de moins de trois ans qui seraient plus vulnérables, certains pays comme la France sont allés au-delà. Le BPA y est interdit depuis 2015 dans l’ensemble des contenants alimentaires en France. Pas le Luxembourg.

Faut-il être inquiet?

«Pas forcément», estime l’experte. «Nous sommes exposés à beaucoup de produits chimiques dans la vie de tous les jours. Avec des valeurs plus ou moins élevées. Parfois elles ne sont pas très hautes. Et le seuil de l’impact sur la santé n’est pas toujours clair. Mais il est souhaitable de limiter l’exposition et ce type d’étude peut accélérer les choses», souligne Laurence Wurth pour qui il était important que cela soit interdit pour les objets et récipients au contact des jeunes enfants.

Comment limiter les risques?

Les bisphénols S et F sont des alternatives qui ont en théorie moins d’impact sur la santé. Pour le reste il est recommandé «d’éviter de chauffer des aliments dans un contenant en plastique. L’inox et le verre sont plus sûrs, insiste la biologiste. Il y a des possibilités pour réduire son exposition au plastique».