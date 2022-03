Luxembourg fait plus envie que Marseille

LUXEMBOURG – La capitale luxembourgeoise ne fait pas partie du classement des villes les plus attractives d’Europe dominé encore cette année par Londres mais y mériterait sa place selon bon nombre de dirigeants de sociétés interrogés.

Londres reste devant Paris et Francfort la ville européenne la plus attractive aux yeux des dirigeants des principales sociétés, selon l'étude annuelle du conseil en immobilier d'entreprise Cushman & Wakefield publiée mardi. En dépit de la crise économique et financière, Londres a même creusé un écart plus grand par rapport à la capitale française tandis que Francfort se trouve désormais menacée par Barcelone, dont l'attrait ne cesse de progresser depuis vingt ans auprès des dirigeants des 500 plus importantes entreprises européennes.