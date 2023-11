Luxembourg/France : La galère sur l'A30 en raison de travaux

FAMECK/ZOUFFTGEN – La DIR Est procède ce lundi et ce mardi à des travaux de réfection de chaussée des autoroutes A30 et A31, entre la frontière luxembourgeoise et Terville (57). Le trafic est fortement ralenti ce lundi soir, sur l'A30.