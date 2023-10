Grosse galère sur la route entre Esch et Audun-le-Tiche

La ville d'Esch avait annoncé, en fin de semaine dernière, les «perturbations de trafic que cela pourrait engendrer», cela n'a pas manqué. Le chantier de viabilisation du site Rout Lëns , impacte lourdement depuis lundi et jusqu'au 22 décembre la circulation aux abords du rond point Terres rouges (rue des Acacias, rue d'Audun). Des bouchons se créent en direction d'Audun-le-Tiche (France) et remontent jusqu’au centre d'Esch-sur-Alzette.

Via les réseaux sociaux, de nombreux usagers assurent avoir mis plus d’une heure pour relier Esch et Audun par cet axe aux heures de pointe. Le trafic local, réglé par des feux et régional, est redirigé via la liaison Micheville.