Luxembourg: Gérard Schockmel, un expert de la santé élu député

Médecin spécialiste en maladies infectieuses et en médecine interne aux Hôpitaux Robert Schuman (HRS), il a d’abord fait de la recherche dans les universités d’Oxford et de Genève, travaillant notamment sur l’infection par le VIH et le développement d’un test devenu une référence mondiale. Puis il s’est orienté vers le grand laboratoire pharmaceutique Roche à Bâle, en Suisse.

Candidat à un poste de ministre

Expert en santé, il cite «la recherche, l’enseignement supérieur, les nouvelles technologies, les sciences environnementales et l’économie» parmi ses autres centres d’intérêt et de compétence et avoue sa fascination pour «les réseaux sociaux». Ayant vécu dans «six ou sept pays», il prête également beaucoup d’attention à des aspects de politique internationale, à l’humanitaire et à la culture.