Emploi: Luxembourg: «L'idéal, c'est deux jours de télétravail»

Beaucoup de salariés plaident pour un équilibre.

Globalement généralisé au moment des confinements liés à la montée en puissance du Covid-19 depuis mars 2020, l’époque du télétravail à tout-va touchera à sa fin ce 30 juin. Attendue, la mesure ne fait pas que des heureux et elle ne laisse personne indifférent. «J’ai l’impression que l’on fait un pas en arrière», indique Chantale, domiciliée à Metz et employée dans une société d’informatique. «On est passé du tout à presque plus rien du tout, alors que certains étaient parvenus à trouver un équilibre à distance».

Pour Clément, frontalier belge employé dans le secteur bancaire, «la fin du télétravail, c’est surtout synonyme de grosse galère sur les routes». «Le télétravail, c’est (ou c’était) quelque chose de très très bon, car cela m’a permis d’avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle», admet Paul, employé dans la finance. «C’était très important, car cela m’a permis de mieux me relaxer. Depuis presque deux mois, je suis retourné au bureau et j’ai encore la possibilité de télétravailler un jour par semaine. Ce n’est pas le top, mais c’est déjà ça. Après, je suis très content d’avoir retrouvé mes collègues au bureau, car rester tout seul chez soi, ce n’est pas la meilleure solution non plus. Dans un monde idéal, j’aimerais avoir deux ou trois jours de télétravail par semaine».

Mise en place, puis relâchement

Quant à Christelle, domiciliée au Kirchberg, elle ne se sent pas concernée par la fin de cette mesure, car elle ne peut pas télétravailler: «Je suis réceptionniste et chargée de l’accueil téléphonique et physique des clients. Mais cela va néanmoins changer de nombreuses choses à partir du 1er juillet, car jusque-là, la moitié de l’étude où je travaille était en télétravail. Ce sera donc un changement, surtout pour les frontaliers. Pour ceux qui habitent en Belgique ou en France, le télétravail, c’était un sacré confort de ne pas être confronté aux problèmes de transport. D’après les bruits de couloir, ils auraient aimé conserver deux jours par semaine de télétravail. C’est un bon quota, car malgré ce que l’on peut penser, certains de nos employés ont travaillé plus en télétravail».