La braderie, entre shopping, week-end de fête et politique

Gratuité et animations

Comme depuis de nombreuses années, les professionnels tablent d'ailleurs sur le week-end de braderie, englobant le samedi et le dimanche précédents avec des offres spéciales ces deux jours-là, et des visites et activités gratuites (le Lëtzebuerg City Museum de samedi à lundi, la Villa Vauban et la piscine «Badanstalt» dimanche).