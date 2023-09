La capitale prête à reprendre des projets immobiliers en péril

La première pierre d'un projet lancé en 2014 a été posée mercredi, à Merl. VDL/Charles Soubry

Mercredi, la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer, a posé, avec le ministre du Logement Henri Kox, la première pierre d'un projet de 47 logements répartis sur quatre résidences à Merl. Une bonne nouvelle, à moyen terme, dans un marché ultratendu, et l'occasion pour l'élue DP et le premier échevin, Serge Wilmes (CSV) de pointer, avec les législatives en tête, des procédures «vraiment trop longues».

«Pour ce projet, nous avions adopté le PAP, qui dit ce que l'on peut faire, en 2014, a martelé Lydie Polfer. Il y a eu neuf ans de procédures entre le ministère du Développement durable et des Infrastructures, l'Administration de l'eau, le remembrement, même si la plupart des terrains étaient à la Ville». Et de conclure: «Il faut revoir certaines procédures». Objectif: «Construire plus vite et livrer plus vite des logements abordables» abonde Serge Wilmes.

Sur le thème du logement, la Ville s'apprête à actionner d'autres leviers. Elle entend faire comme l'État qui a déjà prévu (pour débuter) d'injecter 69 millions d'euros pour mener à leur terme cinq projets immobiliers représentant un total de 114 logements.

«Ce qui n'est pas construit aujourd'hui va nous manquer demain» Lydie Polfer, bourgmestre

«Ce qui est vraiment dangereux, c'est qu'il y ait des projets qui sont prêts au niveau du marché privé, mais qui ne vont pas être réalisés car les gens qui sont supposés les acheter n'ont plus accès à des emprunts à des conditions aussi favorables qu'il y a quelques années, souligne la bourgmestre. Ce qui n'est pas construit aujourd'hui va nous manquer demain». La ville travaille déjà sur des dossiers pour lesquels elle a reçu des «demandes spontanées» et va lancer un appel à projets. Les premiers à l'étude sont «conséquents avec plus de 100 logements», assure Lydie Polfer.

«On va déterminer les prix, dont celui de la construction. Nous le faisons d'un commun accord avec l'État qui a déjà pris des décisions et va notamment reprendre un projet à Bonnevoie pour plus de 170 logements, que je salue très fortement». La Ville aussi va investir: «Ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent. Mais il faut que les conditions et le cadre soient définis. Nous allons déterminer ce que l'on est capables d'investir. Au niveau de la Ville, le plus grand problème est le coût du terrain. Il faut pour chaque proposition voir quel est le vrai prix qui a été payé, il y a deux ans, cinq ans ou dix ans et trouver les formules pour être très transparents».

5 700 logements en cours de réalisation

«Dans la déclaration échevinale, nous avons dit que nous allions investir plus de 500 millions sur six ans», rappelle la Bourgmestre. «Il est urgent d'agir pour ne pas perdre les projets où on ne construit pas».

Et la bourgmestre assure «ne pas manquer de possibilités». Il y a, à ce jour, quelque 5 700 logements en cours de réalisation, 6 400 dont le PAP est approuvé et 15 900 pour lesquels il est en cours d'élaboration. La majorité est constituée de projets privés et il faudra voir si les gens veulent construire, si les promoteurs trouvent des personnes prêtes à acheter pour lancer les chantiers».