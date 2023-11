Luxembourg: Pour identifier un champignon, il ne suffit pas d'une application

1 / 19 Les membres du groupe de recherche mycologique analysent chaque détail. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Quatre suggestions mais pas d'hypholome fasciculé. Pourtant c'est bien ce champignon que nous avons scanné mardi après midi à l'aide d'une application d'identification, lors d'une promenade en compagnie de Jerry et Sandra membres du groupe de recherche mycologique (GRM) de la Société des naturalistes luxembourgeois (SNL) près des étangs de Kockelscheuer.

Si les apps ont de plus en plus d'adeptes, les experts alertent. Ce jour-là, deux des suggestions concernaient des espèces comestibles quand l'hypholome fasciculé est «très amer, est classé non comestible voire toxique», insiste Jerry.

Les membres du groupe sont des passionnés. Ils sillonnent le pays où quelque 3 000 champignons ont déjà été estimés, dont une vingtaine de «très toxiques voire mortels, et environ 150 comestibles. Certaines espèces sont excellentes à manger d'autres moins. Chacun ses goûts. Personnellement j'en apprécie une dizaine. Mais je ne vais pas en forêt pour récolter des champignons. Si j'en trouve, je les ramène à la maison pour les étudier», précise Jerry, dont c'est devenu la passion en 2007.

«Beaucoup se ressemblent»

Car identifier un champignon est une véritable enquête. Forme, couleur, couleur des spores, lamelles ou non, insertions des lames dans le stipe (pied), type de pied: chaque caractéristique fournit des indices et permet d'écarter certaines pistes et de se rapprocher de l'identification. C'est justement là que les applications montrent leurs limites. «Elles ne tiennent pas compte d'assez de critères. Il n'est pas recommandé de s'y fier trop. Au mieux c'est une aide mais pas plus. Cela ne permet pas de dire c'est ça», estiment les experts.

D'autant que les pièges ne manquent pas. Un champignon peut changer de forme, de couleur, selon le temps, l'humidité... «Même en les étudiant depuis des années, nous sommes loin de tout connaître. Parfois on est pris au dépourvu et c'est en les analysant qu'on sait. Beaucoup se ressemblent», soulignent Jerry et Sandra. Et les noms ont changé par rapport aux anciens livres suite aux études ADN.

Si la saison se termine, les forêts et prairie sont actuellement «pleines de champignons, constatent Jerry et Sandra. La seule chose qu'ils détestent est la sécheresse». Le GRM compte une dizaine de membres et a été rejoint récemment par quelques jeunes, recrutés à la suite des cours d'initiation à la mycologie proposés chaque année.

«Si on va ramasser des champignons, il est conseillé de les connaître à fond» Jerry, membre du groupe de recherche mycologique

Les accidents liés aux champignons sont-ils fréquents au Luxembourg? «On n'a pas de statistiques. En tout cas, nous n'avons pas été informés de cas mortels, souligne le GRM. Mais les experts ne s'étonnent pas de la hausse des cas d'intoxication par exemple en France. «C'est tout à fait normal. Quand on voit comment les gens courent dans les forêts et ce qu'ils ramassent. Parfois des gens ramènent une corbeille remplie à ras bord de champignons de tous genres confondus. Imaginez un champignon est toxique et perd un morceau qui peut se retrouver dans la casserole et risque de causer de graves problèmes. Il y a des règles de l'art.

Si on va ramasser des champignons, il est conseillé de les connaître à fond. Et ce qu'on ne connaît pas, on le laisse dans la forêt!», s'emporte Jerry. Il est impératif de récolter les champignons en entier, de les transporter dans un récipient aéré et de les consommer à l'état frais (de préférence dans les 24 h)», insiste Sandra. . «Il n'est pas conseillé de consommer plus de 200 g de champignons par semaine. On ne cueille pas plus que ce que l'on consomme», conclut Jerry.

Des experts identifient votre cueillette Le groupe de recherche mycologique de la Société des naturalistes luxembourgeois (SNL) sera samedi, entre 14 et 18 h, au Luxembourg City Museum pour un workshop. L’occasion d’apprendre à identifier les champignons ou encore d’apporter vos propres spécimens pour les faire déterminer par ces experts, devant les portes du musée. Des jeux pour les enfants sont prévus. , Inscription par téléphone au 47 96 45 00 et par mail à visites@2musees.vdl.lu

