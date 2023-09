La foule profitera d'un été prolongé à Luxexpo The Box

«Nous avons débuté par de la vente en ligne de café de spécialité durant le Covid, relate Junn, de Curious Buds. On a créé une communauté, car c’était une période où l’on avait besoin de réconfort. Ensuite, nous avons voulu avoir une présence physique. On a testé des pop-up stores, avant d’ouvrir deux adresses à Luxembourg et Strassen».

La jeune entrepreneuse participera au 3e Long Live The Summer, de vendredi à dimanche, à Luxexpo The Box. Elle était déjà là l’an dernier et avait adoré. «On a rencontré une foule de visiteurs locaux et proposé des ateliers». En plus de prolonger l’été, l’événement, organisé avec la Chambre de commerce et la ville de Luxembourg, «doit permettre aux commerçants de se faire connaître et pour les plus jeunes de tester le marché», souligne Morgan Gromy, directeur général de Luxexpo The Box.