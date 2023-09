Education au Luxembourg: Le besoin pour les écoles européennes publiques «est énorme»

L'école a été inaugurée à Mersch, en présence des ministres Bausch et Meisch. MMTP

«Il y a une demande considérable pour les écoles européennes publiques au Luxembourg. J'espère que le prochain gouvernement les agrandira ou en créera davantage dans les prochaines années».

C'est le constat que dresse Claude Meisch, le ministre de l'Éducation nationale, qui a inauguré ce mercredi, avec le ministre des Travaux Publics François Bausch, la nouvelle version de l'école européenne publique de Mersch, qui a été rénovée et étendue (voir encadré).

«On peut envisager de créer des écoles supplémentaires dans les agglomérations, autour d'Esch-Shifflange ou Dudelange, ou autour de la ville de Luxembourg», poursuit Claude Meisch.

Beaucoup de demandes, des places limitées

Rappelons qu'il existe actuellement six écoles européennes publiques au Luxembourg: Anne-Beffort à Mersch, Differdange/Esch-sur-Alzette, Mondorf-les-Bains, Junglinster, Clervaux et Luxembourg-Ville. Même si elles portent le nom d’«école internationale», il ne faut pas confondre ces écoles avec les écoles internationales privées et payantes comme le Lycée Vauban, et elles n’appartiennent également pas au même réseau que les écoles européennes I et II situées au Kirchberg et à Bertrange – dirigées par l’organisation intergouvernementale des écoles européennes.

Pour appuyer son propos, le ministre de l'Éducation nationale cite l'école internationale de Differdange, qui a enregistré pour cette rentrée «1400 demandes pour 400 places», et l'école Gaston Thorn à Luxembourg, où il y a eu «1000 demandes pour 200 places». En ce qui concerne l'école de Mersch, le taux de refus est de 30%, indique la directrice Julie-Suzanne Bausch.

«Premier arrivé, premier servi»

Comment s'opère la sélection? «C'est le principe du premier arrivé, premier servi, dit-elle. On invite ensuite les parents et les enfants pour bien vérifier qu'ils parlent deux langues, une langue maternelle et une deuxième langue acquise à un certain niveau. Par exemple, des parents viennent avec leurs enfants qui parlent anglais, mais qui n'ont aucune notion d'allemand ni de francais, de portugais, d'italien ou encore d'espagnol».

Les élèves de Mersch sont de 36 nationalités, poursuit Julie-Suzanne Bausch. «Il y a un quart de Luxembourgeois, dont certains parlent portugais ou italien à la maison. Les trois quarts restants se répartissent entre romanophones (lusophone, italophones, hispanophones et francophones) et anglophones. On a quelques frontaliers même si on est au centre du pays. Ce sont des élèves d'Allemagne, de Belgique mais ça se compte sur les doigts d'une main. Le trajet est long pour eux».

En parallèle du développent du réseau des écoles européennes publiques, Claude Meisch souligne qu'il est aussi nécessaire «d'adapter le système scolaire classique luxembourgeois, avec par exemple la possibilité de choisir une alphabétisation en langue française».

Une capacité d'accueil portée à 750 élèves