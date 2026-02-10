Le sel de déneigement ne nuit pas seulement aux arbres et aux sols, il agit aussi comme un aimant sur les animaux sauvages.

Routes au Luxembourg : Le sel de déneigement accroît le risque d'accident avec le gibier

De récentes réponses du gouvernement à une question parlementaire le montrent: les cerfs, les chevreuils et même les petits granivores sont attirés par les résidus de sel sur les bords des routes. Cela s'explique par le fait que les animaux ont besoin de sodium en tant que minéral naturel. Là où il y a du sel, ils s'attardent plus souvent. Un comportement qui augmenterait la probabilité d'accidents avec le gibier.

Le ministre de l'Environnement, Serge Wilmes (CSV), souligne qu'il n'existe pas de données quantifiables sur ce problème, mais que des analyses techniques régulières sont effectuées dans le cadre de la planification du service hivernal. «On s'efforce de doser les quantités d'épandage de la manière la plus précise possible, notamment à l'aide de prévisions météorologiques numériques».

Du point de vue du ministère, le sel de déneigement classique reste indispensable malgré son impact sur l'environnement. Certes, des effets locaux et limités dans le temps sur les sols, les plantes ou les eaux souterraines sont possibles, mais ils seraient rapidement atténués par la pluie et la dilution. De plus, de nombreux effets se produiraient à une saison où la plupart des plantes sont de toute façon en repos. Les moyens alternatifs comme les granulés ou les gravillons sont considérés comme techniquement irréalisables ou pas forcément meilleurs sur le plan écologique. Un tribunal de Berlin a entre-temps interdit l'utilisation privée de sel de déneigement dans cette ville.

Que pensez-vous de l'utilisation du sel de déneigement en hiver? Il est indispensable pour la sécurité routière. Nous devrions trouver des alternatives plus écologiques. Les dommages pour les animaux et l'environnement sont trop importants. Cela m'est égal, l'important est que les routes soient dégagées.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.