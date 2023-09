Le Skoda Tour met le paquet sur la sécurité

L'organisation du Tour de Luxembourg prône le dialogue avec les équipes et les coureurs. Editpress

Depuis la grève des coureurs provoquée par de nombreux incidents lors de l’édition 2020, la sécurité est un sujet central sur le Skoda Tour de Luxembourg. Cette année, l’organisation a encore augmenté d’un cran son dispositif en collaborant avec SafeR. Ce nouvel organisme indépendant créé cet été favorise le dialogue entre les institutions comme l’Union cycliste internationale (UCI), les coureurs, les équipes et les organisateurs des épreuves.

«Souvent, lorsqu’il y a un problème sur une course, les coureurs s’empressent de se plaindre sur les réseaux sociaux. En faisant ça, on ne résout rien. On doit discuter ensemble pour trouver des solutions», souligne le directeur de la course, Andy Schleck, visiblement encore marqué par les critiques des coureurs sur les réseaux sociaux en 2020.

Des bornes lumineuses et sonores

En plus de prôner le dialogue, ce nouvel organisme traque d’éventuels dangers pour les coureurs. «Avant la course, on a filmé tout le parcours. On l’a envoyé à SafeR qui a réalisé une analyse avec l’université de Gand, afin d’identifier des points de sécurité auxquels nous n’avions pas pensé», détaille Andy Schleck.

Cette année, l’organisation s'est doté de bornes lumineuses et sonores, et peut compter sur 25 motos et 200 bénévoles pour veiller à ce qu'aucun véhicule ne pénètre sur le parcours.