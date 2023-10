Les 100 ans de Disney: A Bonnevoie, Donovan a collectionné jusqu'à 500 pièces Disney

Donovan a compté jusqu'à 500 pièces de collection de Disney à Bonnevoie.

«Les Disney cela me procure beaucoup d’émotion, ça me replonge dans des souvenirs. Ils me permettent de me sentir bien et de rester un peu en enfance», confie Donovan. À 22 ans, cet habitant de Bonnevoie fait partie de ceux pour qui le centenaire de Disney, célébré cette semaine, est un moment spécial. «C’est un peu comme si c’était mon anniversaire», dit-il. Son plus grand rêve: aller à Disneyland Paris.

«Pour moi tout a commencé au lycée vers 11-12 ans. Je me suis mis à collectionner des DVD de Disney (environ 120), des figurines. Il n’y avait plus de place dans ma chambre. J’ai regardé tous les Disney, dont certains plusieurs dizaines de fois», confie ce passionné de «Hocus Pocus», «Blanche Neige» ou plus récemment «Vaiana», «Zootopie» et les Pixar.

«Comme dans les Disney, tout se terminera bien»

Une passion débordante pour ce jeune qui vit chez sa grand-mère avec ses frères et sœurs: «À un moment, j’ai eu jusqu’à plus de 500 pièces, c’était presque un musée. Je travaillais et tout mon argent passait dans ma collection. J’ai acheté certaines figurines à 500 euros».

«Mais mes deux grands-mères m’ont permis d’ouvrir les yeux, de réaliser que c’était trop. Notre situation n’était pas simple et j’ai davantage pris conscience de la valeur de l’argent», confie ce jeune en recherche d’emploi, qui a fait divers petits boulots. «J’ai revendu presque toute ma collection pour ne garder que quelques pièces. Cela m’a fait mal, mais il fallait le faire», confie-t-il. Pour les 100 ans, il s’est quand même offert quelques objets. «Mais je suis plus raisonnable. La vie n’est pas facile, mais je me dis toujours comme dans les Disney, tout se terminera bien».