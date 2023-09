Les amateurs de steampunk rivalisent d’extravagance

«Chaque année, mes filles demandent un nouveau costume», commentait hier Mireille, 49 ans, d’Eschdorf, qui, comme ses enfants de 8, 10 et 16 ans, porte une lourde robe victorienne aux détails soignés. «Ma sœur les réalise pendant son temps de libre», précise-t-elle. Samedi et dimanche, le cadre désuet du Minett Park au Fond-de-Gras faisait à nouveau office de cabinet de curiosité pour la Steampunk Convention. Le long des rails où circulent les trains à vapeur, Une marée de visiteurs à hauts-de-forme, ombrelles et lunettes d’aventurier inspectent des stands croulant sous d’étranges objets réalisés à base de rouages de montre.