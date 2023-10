Leur robot les a fait voyager jusqu'à Singapour

Les élèves ont présenté leur robot.

«Tout s'est joué très vite! Rien de tout cela n'était prévu à la rentrée!», raconte Jérôme Metzler, qui encadre l'espace de création (makerspace) MS20 du Lycée Vauban. Pourtant quelques semaines plus tard, le 4 octobre, trois élèves de son groupe, Emile, Pablo et Thibault, se sont envolés pour Singapour, afin de participer à la finale mondiale de la compétition olympique de robotique First Global Challenge (FGC), où 191 nations étaient représentées.

Le groupe a été contacté début septembre par Marc Teusch, fondateur du réseau Bee Creative qui rassemble plus d'une quarantaine d'espaces de création luxembourgeois, et organisateur de la compétition nationale Luxembourg Youth Robotics Challenge (LYRC) permettant à la jeunesse luxembourgeoise de s'initier à la compétition.

«Marc nous a contactés début septembre, de manière complètement inattendue, pour nous annoncer la sélection de l'équipe», raconte Jérôme Metzler.

Un choix guidé par le fait que «les élèves du Lycée Vauban participent régulièrement et activement au challenge national et connaissent bien le robot de cette compétition. Ils ont d'ailleurs, pour certains, déjà participé à la finale mondiale précédente. Ils étaient les candidats idéaux!», précise Marc Teusch.

«Un défi inattendu et hors norme»

Tout s'est alors enchaîné rapidement. Les élèves ont reçu le kit robotique mi-septembre et, en deux week-ends seulement, ont réussi à assembler et programmer un robot fonctionnel et adapté au cahier des charges de cette finale.

Après trois jours de compétition, ils ont finalement placé le Luxembourg à la 167e place (sur 191), un peu moins bien que l'année précédente (67e, à Genève).

«C'est un défi inattendu et hors norme qu'ils ont su relever», ont toutefois insisté Marc Teusch et Jérôme Metzler rappelant que «l'équipe a réalisé un robot en quatre jours alors que la plupart des autres nations ont travaillé sur leur robot sur des périodes s'étalant sur plusieurs mois!», insistant sur le soutien capital de l'ASBL make it, de la société Pinsent Masons Luxembourg et de First Global.