De nombreux trains ont été retardés puis supprimés entre le Luxembourg et la France, ce mardi soir.

Luxembourg-Metz : Grosse galère sur le rail: «Impossible de rentrer en France»

La circulation des trains est très perturbée entre le Luxembourg et la France. Foto: Editpress/Julien Garroy

«Il est actuellement impossible de rentrer en France», s'émeut un frontalier. Une fois n'est pas coutume, les usagers de la ligne Luxembourg-Thionville-Metz-Nancy passent une soirée compliquée, en sortie de bureau, ce mardi. Des perturbations sur la ligne ont entraîné des retards, puis une demi-douzaine d'annulations de trains, au départ de Luxembourg. Même chose dans l'autre sens de circulation.

Peu avant 17h, la SNCF a confirmé les difficultés en raison «d'un passage à niveau en dérangement entre Thionville et Bettembourg». La situation devrait cependant s'arranger dans les heures à venir: «L'équipe technique est sur place. Deux passages à niveau étaient en dérangement dans le secteur de Thionville et Zoufftgen et sont désormais remis en état de fonctionnement», a indiqué la SNCF.

Vers 19h20, la SNCF évoquait une reprise progressive du trafic sur le tronçon, mais avec toujours quelques perturbations. Le train de 19h39 de Luxembourg à Metz est le dernier annoncé comme supprimé. Celui de 20h15 affichait un retard de cinq minutes, les autres trains sont pour le moment annoncés à l'heure.

Pas de train entre Luxembourg et Bettembourg, la semaine prochaine

Ces blocages se sont ajoutés à d'autres soucis tout au long de l'après-midi. En milieu d'après-midi, les chemins de fer français avaient déjà communiqué sur plusieurs trains circulant avec «un élément de moins» et donc une réduction du nombre de places.

La police a également dû intervenir dans le train au départ de Metz (15h33) en raison du «comportement inapproprié» d'un usager. Cela a provoqué un retard.

La semaine suivante s'annonce par ailleurs difficile. Pour rappel, la partie Luxembourg-Bettembourg sera supprimée, en raison de travaux, du 14 au 22 février inclus. Des bus de remplacement CFL seront mis en place.

