Grève en France : Luxembourg-Metz: le trafic TER perturbé dès mercredi

La SNCF a déjà annoncé la suppression de plusieurs trains en heure de pointe, parmi lesquels les 18h16 et 18h39 au départ de Luxembourg. Mais la situation sera encore plus problématique jeudi avec un mouvement social massivement suivi. Si le détail des trains qui circulent entre Metz et Luxembourg n'a pas encore été dévoilé, la compagnie ferroviaire française a d'ores et déjà alerté sur une circulation «très fortement perturbée» au niveau national.