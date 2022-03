500 villes s'engagent à moins polluer – «Luxembourg ne danse pas sur plusieurs pistes de danse»

Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont générées par et à l'intérieur des villes. Quelque 80% de la population vit et travaille en milieu urbain, où sont consommés plus de 80% de l'énergie. À ce jour, l'Union européenne s'est fixée comme objectif une réduction de 20% d'ici 2020 de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.