La police a été alertée à la suite de cette usurpation d'identité.

«La police ne passe aucun appel» via des messageries instantanées, a assuré la police grand-ducale dans un communiqué mardi matin. Les agents ont reçu des signalements concernant «des appels passés via des services de messagerie instantanée qui semblent provenir de la police».

«Si vous recevez un tel appel, ne répondez pas et bloquez l'appelant», avertit la police. En cas de doute, il est conseillé de vérifier l'identité ou le numéro de l'appelant avant de répondre. En cas de doute, contactez le numéro d'urgence 113.