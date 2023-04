Ostende: Le Luxembourg se crée une côte virtuelle en mer du Nord

Et les pays européens ont revu leurs ambitions à la hausse. L'objectif de production des éoliennes offshore initialement fixé pour toute l'Europe (300 GW d'ici 2050) vaudra finalement pour la seule mer du Nord. La production dans les mers Baltique, Méditerranée ou Noire s'y ajoutera. «De quoi accélérer la réponse au changement climatique et limiter la dépendance à la Russie», note le ministre.

Le première île énergétique en mer du Nord, apparaîtra, elle, côté belge entre 2026 et 2028. A ce stade, le Luxembourg n'y participe pas mais il échange avec le gouvernement belge. «Une partie de la consommation industrielle du Luxembourg peut venir de la Belgique», rappelle ainsi Claude Turmes. Et c'est là un vrai enjeu. Car si le pays fait le choix du renouvelable, mieux vaudrait que ses industriels le fassent aussi. Or, en s'approvisionnant sur les marchés, leur «mix énergétique» à ce jour est plus gris que vert, admet le ministre. Par des contrats à long terme «qui réduisent les risques et permettent d'être compétitifs», le gouvernement veut favoriser le fait que les industries du pays s'approvisionnent en renouvelable», par exemple sur l'île danoise, note Claude Turmes.