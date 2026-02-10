La ministre de la Justice et le ministre de la Fonction publique ont fait le point sur les objets interdits dans les établissements pénitentiaires.

De nombreux téléphones portables sont introduits illégalement en prison. Canva/AFP/Image d'illustration

Interrogés par le député LSAP Dan Biancala, la ministre de la Justice Elisabeth Margue (CSV) et le ministre de la Fonction publique Serge Wilmes (CSV) ont fourni des chiffres sur les objets interdits introduits illégalement dans les établissements pénitentiaires du Grand-Duché. On apprend ainsi que pas moins de 195 téléphones portables ont été saisis au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) au cours des cinq dernières années. Parmi ces appareils, 174 ont été saisis auprès de détenus, tandis que 21 ont été retrouvés dans divers lieux du CPL.

Depuis son ouverture en décembre 2022, 43 GSM ont été saisis au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff (CPU). Dans le détail, 31 l'ont été auprès de détenus et douze lors de tentatives d'introduction par des personnes extérieures. Les deux ministres ajoutent que le Centre pénitentiaire de Givenich étant un établissement semi-ouvert, l’usage des téléphones portables y est autorisé pour le personnel et les détenus.

L’introduction de téléphones portables strictement interdite

Pourquoi tous ces appareils parviennent-ils à échapper à la vigilance du personnel à l'entrée des établissements pénitentiaires? Elisabeth Margue et Serge Wilmes expliquent que «les détenus et leurs visiteurs continuent de recourir à divers moyens pour contourner les dispositifs de sécurité en vigueur. Les visites hors surveillance dont peuvent bénéficier certains détenus constituent un point d’entrée potentiel pour l’introduction d’objets ou de substances illicites ou interdites, tels que les téléphones portables».

«Au CPL, tout matériel de communication électronique qui n’est pas requis pour des raisons de service est, en principe, interdit, précisent les deux ministres. Dans la zone de détention, l’introduction de téléphones portables est strictement interdite. Au CPU, certains services disposent de téléphones portables de service mis à disposition dans le cadre de leurs missions. Toute autre introduction de téléphones portables par des personnes extérieures est interdite, à l’exception de ceux strictement nécessaires pour des raisons de service et préalablement accordés par la direction».

Le Luxembourg en bref