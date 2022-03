Luxembourg prêt à parader

Moins d'une semaine après la fin du Tour de France, Andy et Frank Schleck, brillants 2e et 5e de la Grande Boucle, seront à Luxembourg jeudi, tout comme Kim Kirchen pour le 13e Gala Tour de France. Au sein du peloton, on trouvera également d'autres coureurs renommés comme les Italiens Alessandro Ballan et Gilberto Simoni, l'Australien Stuart O'Grady ou le Belge Philippe Gilbert.