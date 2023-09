Quand l'affiche électorale cache la vue des automobilistes

En début de semaine, certains usagers de la route ont cherché, parfois en vain, le feu de signalisation au carrefour de la place d'Argent, dans la capitale. Et pour cause: ce dernier était caché derrière le souriant portrait du candidat ADR, Fred Keup. Reste à savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou si ce désagrément est fréquent en période préélectorale.

Lorsqu'ils s'avèrent être gênants sans pour autant représenter un danger imminent, les Ponts et Chaussées prennent dans un premier temps contact avec le parti en question et n'interviennent que si rien n'est entrepris de son côté. L'intervention est ensuite «facturée au parti», comme le souligne Ralph di Marco. Quelle que soit la raison et quel que soit l'auteur du retrait de la pancarte, place d'Argent, une chose est sûre: la réaction a été rapide. Dès mercredi soir, la vue était à nouveau dégagée et le feu tricolore bien visible.