Luxembourg: tous derrière Frank Schleck

Dans le Grand-duché de Luxembourg, façades et balcons sont recouverts des portraits du champion ou de drapeaux. Et les Luxembourgeois se sont massés derrière les téléviseurs, chez eux ou dans les cafés.

"Nous vibrons à nouveau pour le vélo, comme il y a des années, du temps de Charly Gaul" raconte Charlotte, une retraitée de 66 ans qui suit tous les jours la retransmission en direct de la course. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ouvert son poste pour suivre la grande boucle. Le Luxembourgeois Charly Gaul avait remporté le Tour de France en 1958. Depuis lors, plus aucun Luxembourgeois n'avait porté le maillot jaune.

À Mondorf-les-Bains, le point de ralliement des supporters des deux frères est le Münnerëfer Stuff.

Ils s'y réunissent tous les après-midi et font la fête tard dans la nuit. La façade du café est littéralement recouverte de drapeaux et banderoles à l'effigie des deux frères Schleck. À l'intérieur, on s'y approvisionne en gadgets et accessoires en tout genre. "J'ai presque épuisé mon stock de casquettes et de T-shirt, il faut que j'en recommande", rit le gérant.