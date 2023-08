Luxembourg: Tout juste désigné artiste de l'année, Marc Henri Reckinger est mort

Au moment de décerner ce prix au peintre et sculpteur né en 1940, la ministre de la Culture, Sam Tanson, avait évoqué «un artiste, un homme, une carrière, une vie dédiée à l’art et à l’engagement social. L’œuvre résolument contemporaine de ce grand artiste nous incite à la réflexion, tout en figurant comme appel à l’action. Le travail et l’engagement de Marc Henri Reckinger forment des éléments essentiels et contributifs au dialogue social».

«Les dérives du capitalisme»

Il a été à l'origine des mouvements artistiques contestataires de la fin de cette décennie et du début des années 1970. Il a aussi été un des premiers à exposer au Luxembourg des œuvres inspirées du pop art. Après avoir quitté les arts pour la politique pendant quelques années, il revient à la peinture à la fin des années 1970, d'abord via le réalisme socialiste qui lui permet de créer des œuvres pour condamner les injustices sociales et les politiques de répression, puis via le cubisme. Ses œuvres plus récentes lui permettaient de poursuivre la lutte pour un monde meilleur.