Nations League : Luxembourg-Turquie se jouera à guichets fermés

LUXEMBOURG – Le Stade de Luxembourg affichera complet, samedi soir (20h45), pour la réception de la Turquie, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations.

L'affiche de la troisième journée de Ligue des Nations (Ligue C, Groupe 1) entre le Luxembourg (6 points) et la Turquie (6 points) se jouera à guichets fermés, samedi, a-t-on appris de la Fédération luxembourgeoise de football. Les deux équipes se disputent la première place du groupe 1, après leurs victoires successives face à la Lituanie et les Îles Féroé. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Stade de Luxembourg. Inaugurée en 2021, l'enceinte peut accueillir environ 9 500 spectateurs.