Un avion a-t-il vraiment été interdit au Findel pour quatre minutes de retard?

Aéroport ouvert «de 6h à 23h»

Vendredi, à la mi-journée, lux-Airport et Luxair rappellent que l'aéroport de Luxembourg est ouvert «de 6h à 23h» et que jeudi soir, trois autres vols Luxair ont bien obtenu l'autorisation d'atterrir après 23h. En revanche il était prévu que celui venant de Malaga allait atterrir après minuit, «son déroutement était inévitable» précisent coinjointement l'aéroport et la compagnie. D'autant que des travaux nocturnes sont en cours sur la piste, et qu'ils ont déjà commencé plus tard jeudi soir.