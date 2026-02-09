Le Statec prévoit une hausse des prix de l'alimentaire de 2,8% cette année, puis de 2,4% en 2027. Photo d'illustration Editpress

Le Statec annonce, ce lundi, qu'une indexation des salaires pourrait être déclenchée «au deuxième trimestre», alors qu'on l'attendait jusqu'à présent pour l'été prochain. Le scénario central de l'analyse des prix s'appuie sur une inflation sous-jacente qui «devrait demeurer élevée en 2026» et une inflation totale de 1,8%. Le tout impacté par «une hausse attendue des prix des produits alimentaires et de l’inflation des services» malgré la baisse simultanée des prix de l’électricité et des produits pétroliers en janvier.

L'institut de statistiques explique que «des conditions météorologiques défavorables, combinées à des facteurs structurels du côté de l’offre, constituent un risque haussier pour l’inflation alimentaire». Le Statec prévoit une hausse des prix de l'alimentaire de 2,8% cette année, puis de 2,4% en 2027.

L’inflation des services, elle, atteindrait 3,1% en 2026, «avant de se modérer à 2,8% en 2027». Dans l’ensemble, l’inflation totale au Luxembourg serait donc de 1,8% dans les prochains mois «et conserverait ce niveau en 2027». Si l'on suit les projections de ce scénario dit central, une autre indexation des salaires s’appliquerait ensuite au 3e trimestre 2027.