Le Service national de la jeunesse a présenté ce mardi son rapport annuel sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les jeunes.

Au Luxembourg : Près d'un jeune sur cinq considère l'IA comme un ami

20% des jeunes âgés de 17 à 30 ans estiment que l'IA aide à se sentir moins seul. Freepik

Pour une partie des 17 à 30 ans, l'intelligence artificielle peut représenter une forme de présence dans leur quotidien: 17% la perçoivent comme un ami, 20% estiment qu'elle aide à se sentir moins seul et 5% pensent qu'elle peut remplacer du temps passé avec d'autres personnes. C'est ce qu'indique le Service national de la jeunesse dans son rapport 2026 «Bee Secure Radar», qui décrypte les tendances actuelles de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les jeunes au Luxembourg.

En revanche, plus de trois quarts (76%) des participants âgés de 12 à 30 ans déclarent préférer passer du temps avec leurs amis plutôt qu'avec une IA. «Ce résultat est cohérent avec le fait que 85% des jeunes âgés de 17 à 30 ans indiquent ne jamais utiliser l'IA pour se sentir moins seuls, explique le Service national de la jeunesse. L'usage de cette IA demeure donc marginal: seulement 8% déclarent l'utiliser rarement pour se sentir moins isolés, tandis qu'environ 7% indiquent le faire au moins occasionnellement.»

«L'IA n'est pas encore perçue comme un substitut global aux relations humaines»

Selon les résultats recueillis, l'IA n'est donc pas encore perçue comme un substitut global aux relations humaines, ni comme un remplaçant des interactions sociales avec les amis, note le rapport. Même si une large majorité (84%) des 17 à 30 ans utilisent les chatbots, tels que ChatGPT, au moins occasionnellement, et près d'un jeune sur cinq (19%) les utilise quotidiennement pendant une heure ou plus, à en croire les résultats des enquêtes réalisées.

Un peu moins de la moitié (45%) des jeunes s'en servent au moins parfois pour obtenir des conseils personnels, et environ un quart (22%) évoquent des sujets qu'ils ne partageraient avec personne d'autre, conclut le Service national de la jeunesse.

Usage toujours plus élevé des réseaux sociaux Bien que 59% des jeunes de 17 à 30 ans déclarent que les réseaux sociaux ont un effet défavorable sur leur bien-être mental, ils continuent néanmoins à les utiliser fréquemment, est-il écrit dans le rapport «Bee Secure Radar» 2026. Ainsi, seulement 11% y consacrent moins d'une heure par jour, tandis qu'environ un tiers y passe quatre heures ou plus quotidiennement.

