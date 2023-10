Luxembourg: un pic de Covid sans nouvelles mesures sanitaires

Alors que les autorités belges recommandent aux plus faibles de se faire vacciner contre le Covid, et viennent de rouvrir cinq centres de vaccination en Wallonie, rien de tel n'est prévu côté luxembourgeois.

«Vaguelette» de l'épidémie

Signe du caractère bénin de cette «vaguelette» de l'épidémie, le ministère avoue ne plus «disposer de données d’hospitalisation, ni de décès spécifiques au Covid. Aucun excès de mortalité n'est par ailleurs à relever». Simplement, les responsables continuent d'insister sur «les gestes barrières à adopter» et le fait que «la vaccination est un moyen efficace de se protéger contre les infections respiratoires».

S'agissant des variants, le ministère explique que «le variant EG.5.1 est le plus fréquemment observé», tandis que «le nouveau variant BA.2.86 circule à fréquence basse au Luxembourg». Et les autorités de conclure: «Pour le moment il n’y a pas de signal particulier à ce qu’il y aurait des variants plus virulents à l’horizon qui pourraient changer la situation épidémiologique».