Luxembourg: Un plein d'essence... et leur voiture tombe en panne

TotalEnergies a été informé d'un problème et a fermé les pompes concernées. Vincent Lescaut

La voiture qui cale, qui broute, plus de puissance, de la fumée noire et des voyants qui s'allument. «On aurait dit un sapin de Noël». Fatima, une frontalière belge, a vécu une drôle de mésaventure, après avoir fait son plein, en sortant du travail, le 4 octobre, dans une station de Rodange.

«Je n'ai pas tout de suite fait le lien entre ces problèmes et un éventuel souci d'essence. Le garage a changé la batterie. Mais le problème a persisté. Le garagiste a fini par analyser le carburant et y a trouvé de la salissure et de l'eau», assure-t-elle. Coût des réparations: 632 euros. «Je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule, alors j'ai posté un message sur Facebook. Et là, plusieurs personnes m'ont dit avoir connu la même chose. Certains témoignages parlent de diesel dans l'essence. Avec des factures de 200 à 700 euros». «Ma voiture a dû être remorquée. Même diagnostic, mauvaise qualité de carburant», abonde une autre cliente.

«Aucun autre problème signalé»

«J’ai été mettre de l’essence, le 4 octobre, et après dix minutes ma voiture a commencé a faire un bruit bizarre, raconte pour sa part Tiffany. Je l’ai éteinte et impossible de la redémarrer, elle ne voulait plus. Elle faisait un bruit et se coupait. Au garage, j’ai changé la batterie et cela me l’a refait à nouveau. J’ai téléphoné à Total pour être sûre que je ne m'étais pas trompée de carburant et la dame m’a dit non», poursuit Tiffany, qui a «déposé une plainte auprès de la marque. À voir ce que cela va donner», ajoute-t-elle. D'autres clients indiquent, en revanche, n'avoir connu aucun souci. Retournée à la station concernée, Fatima a été «bien accueillie. On a pris mes coordonnées».

«Nous avons été informés d’un problème de carburant essence, détecté à la station TotalEnergies Rodange, route de Longwy, 412», confirmait mardi TotalEnergies Luxembourg à L'essentiel, sans précisions sur le souci ou sur la période impactée. «Les pompes concernées ont été fermées et TotalEnergies Marketing Luxembourg réunit actuellement tous les éléments nécessaires à la compréhension et la résolution de l’incident, précise la marque, qui ajoute que six cas ont actuellement été signalés». Des clients qui se sont ravitaillés en Eurosuper 95. Et la firme de souligner qu'«aucun autre problème de carburant n'a été signalé dans une autre station de TotalEnergies au Luxembourg».

