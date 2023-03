Tourisme: Luxembourg-Ville a retrouvé son niveau de séduction

LCTO

La pandémie de Covid a mis le monde sous cloche début 2020. On ne va pas réécrire l’histoire mais le Luxembourg, et notamment son tourisme, en a fatalement souffert. Trois ans plus tard, quasiment jour pour jour, le pays a rongé son frein et les acteurs du tourisme de Luxembourg-Ville avait retrouvé un franc sourire, jeudi, au moment de présenter le bilan de l’année 2022. Un bilan rassurant et pour cause, les chiffres de l’activité touristique enregistrés l’an passé ont retrouvé les niveaux de 2019, l’année référence qui efface 2020 et 2021 tronquées de fait.

102 960 personnes ont poussé la porte du bureau d’accueil sur la place Guillaume II. Pour le coup, c’est 22% de moins que sur l’année 2019, mais la satisfaction est à chercher sur la période estivale. Juillet et août 2022 ont attiré presqu’autant de visiteurs que pour la haute saison d’avant-Covid. «À 456 près sur le mois d’août, détaille Tom Bellion, directeur du Luxembourg City Tourist Office (LCTO). Nous avons vraiment senti une forte reprise».

Plus d’activité vers Noël

La capitale a repris ses opérations séductions et a profité de celles menées a l’étranger par l’agence nationale Luxembourg for Tourism. Si l’Asie reste un objectif à terme, notamment la Chine, Taïwan et Singapour, le tourisme de proximité est encore l’atout majeur du Luxembourg. En 2022, les touristes allemands (27 248), français (17 487) et néerlandais (14 808) composaient dans l’ordre le trio de tête des visiteurs de la capitale. C’est d’ailleurs en allemand qu’ont été données la majorité des visites guidées, devant l’anglais et le français. La ville, le Palais, le stade ou encore les Casemates de la Petrusse, rouvertes en grande pompe l’an dernier, ont particulièrement attiré.

«Les animations de fin d’année gagnent en importance, cette année nous avons constaté aussi plus d’activité touristique entre Noël et Nouvel an que par le passé», glisse Tom Bellion. Une base plus saine, donc, pour aborder 2023 «avec optimisme» et se dire que la page noire est tournée.

LCTO