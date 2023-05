Mendicité dans la capitale: Luxembourg-Ville prend un avocat et contre-attaque

Sur ce coup, Lydie Polfer (à gauche) et Taina Bofferding ne sont pas d'accord.

La Ville de Luxembourg ne se laissera pas faire. Ce mardi matin, on apprenait que la ministre LSAP de l'Intérieur Taina Bofferding ne voulait pas laisser la capitale interdire la mendicité. L'arrêté de police est «illégal» , a expliqué la ministre lors d'un point presse.

Quelques heures plus tard, les autorités DP-CSV de la capitale contre-attaquent et la bourgmestre DP Lydie Polfer n'accepte pas la décision du ministère. «Nous avons décidé de prendre un avocat et d'introduire un recours en annulation de la décision ministérielle», a lancé Lydie Polfer face à la presse.