Population: Luxembourg-Ville, une capitale dominée par les hommes et les 30-35 ans

Editpress/Archive

La ville de Luxembourg comptait, au 1er janvier 2022, 128 514 habitants. Une population totale qui a grimpé de 25% en dix ans. Mais c'est surtout la composition de cette population qui interpelle à la lecture du premier observatoire social réalisé par le LISER et dévoilé il y a quelques jours. D'abord, la capitale du Grand-Duché compte plus d'hommes que de femmes, «ce qui constitue un trait spécifique comparé aux autres métropoles et grands espaces urbains en Europe». 48%, c'est la part des femmes qui résidaient à Luxembourg-Ville en 2021.

«De manière générale, le ratio femmes/hommes dans les grandes villes est quasiment toujours favorable aux femmes», avait analysé Eurostat. Comment expliquer la tendance inverse chez nous? «Ce ratio pourrait s’expliquer par la concentration d’hommes vivant seuls et travaillant à Luxembourg-Ville dans les secteurs attractifs du pays en termes de salaires», écrit le LISER, qui indique que les quartiers de la Gare, de Bonnevoie-Nord, et de Clausen, sont les plus concernés. «Seuls les quartiers du Grund, et de Cents, présentent une majorité de femmes par rapport aux hommes», apprend-on encore.

LISER

Mais le genre n'est pas la seule particularité de notre capitale en Europe. À Luxembourg-Ville, la classe d'âge la plus étendue est «celle des 30-35 ans». «La pyramide des âges reflète la forte présence de ''cadres dynamiques'', venus s’installer à Luxembourg-Ville pour y trouver des emplois attractifs», développe le rapport. Une pyramide des âges en forme de «sapin» qui n'est «pas habituelle parmi les grandes villes européennes qui présentent en règle générale une proportion plus importante de jeunes entre 20 et 30 ans en âge d'étudier ou d'avoir leur premier emploi».

En 2021, selon les données du Bierger Center, la commune comptait 27 451 enfants et jeunes de 0 à 25 ans, «près de 22% de la population». À titre de comparaison, les personnes de plus de 65 ans étaient plus de 20 000, surtout installées à Bonnevoie-Sud, Belair, au Limpertsberg et en Ville-Haute. La moyenne d'âge de Luxembourg-Ville est de 39,2 ans, c'est plutôt 43 ans à l'échelle de l'Union européenne.