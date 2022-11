Economie: Quel Luxembourg pour 2050? Vous êtes invités à donner votre avis

La direction de prospective économique du ministère de l'Économie (Luxembourg Stratégie), qui travaille sur le futur économique du Grand-Duché d'ici 2050, a lancé une nouvelle étape ce vendredi . Résidents et frontaliers vont pouvoir se prononcer sur trois scénarios (voir encadrés) de futurs possibles, présentés en octobre dernier: le statu-quo, celui de la la responsabilité sociale et environnementale et le scénario «techno-optimiste». Cela s'inscrit dans le cadre d’une consultation publique, du 2 décembre prochain au 9 janvier 2023. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire accessible via www.eco2050.lu (lien actif à partir du 2 décembre). Cela doit permettre au gouvernement d'établir une stratégie, qui sera publiée fin 2023.